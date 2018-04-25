Территории будут распределены по зонам, медики получат надбавки

«В среду все самоуправления будут разделены на красные, желтые и зеленые группы. Для каждой группы будут подробные и четкие рекомендации по борьбе с распространением вируса. Если эти меры не помогут, будем вынуждены вводить карантины в отдельных самоуправлениях», – написал он.

Кроме того, по словам премьера, медикам пяти крупнейших больниц страны будут выплачиваться надбавки к зарплате.

«Медики и эпидемиологи остаются важнейшими людьми в борьбе с COVID-19. Мы должны их беречь, создавать для них лучшие условия и уважать их труд. Сегодня мы приняли решение выплачивать специальные надбавки в больницах медикам, непосредственно работающим с вирусом, а также выделить дополнительные ресурсы Национальному центру общественного здоровья и для мотивации его работников», – отметил С. Сквярнялис.

Он также подчеркнул, что в данный момент для лечения больных с COVID-19 «уже используется 57% так называемых ковидных койко-мест».

«По достижении 70% мы будем вынуждены остановить предоставление определенных плановых услуг, чтобы медики могли направить ресурсы на лечение коронавируса», – пояснил премьер.

С. Сквярнялис упоминает пять больниц: Вильнюсскую клинику «Сантарос», Каунасскую больницу Университета наук о здоровье Литвы, Клайпедскую университетскую больницу, Шяуляйскую республиканскую больницу и Пнявежскую республиканскую больницу.