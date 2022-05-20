Тестовым поездом из Украины в Литву привезен лизин для скота

По данным BNS, заказчиком груза является клайпедская логистическая компания Gen Cargo. Глава компании Алексеюс Воровскис подтвердил BNS, что груз предназначен для животноводов.

Ранее LTG сообщала, что поезд привезет различные товары в контейнерах.

По словам Дубаускаса, после разгрузки уже доставленного груза вскоре в Украину отправится новый поезд.

«Мы отправим его в ближайшее время, а на следующей неделе ожидаем его прибытия в Шештокай, хотя, как показал урок первого поезда, трудно прогнозировать, когда именно поезд окажется на месте разгрузки», — сказал BNS Дубаускас.

В четверг утром впервые в истории LTG из Украины в Литву в обход Белоруссии прибыл поезд с 50 контейнерами, в которых находится примерно 1 тыс. тонн грузов.

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