Тестовым поездом из Украины в Литву привезен лизин для скота

Вернувшийся в четверг из Украины тестовый поезд компании грузоперевозок LTG Cargo Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) привез в Литву предназначенную для кормов для скота добавку лизин, подтвердил BNS представитель LTG.
«Этот груз, приехавший тестовым поездом, представляет собой пищевую добавку лизин, которая останется в Литве и будет перевозиться автомобильным транспортом. Кто ее заказал и кому она будет доставлена — коммерческая тайна, но она точно останется в Литве», — сказал Мантас Дубаускас.
По данным BNS, заказчиком груза является клайпедская логистическая компания Gen Cargo. Глава компании Алексеюс Воровскис подтвердил BNS, что груз предназначен для животноводов.
Ранее LTG сообщала, что поезд привезет различные товары в контейнерах.
По словам Дубаускаса, после разгрузки уже доставленного груза вскоре в Украину отправится новый поезд.
«Мы отправим его в ближайшее время, а на следующей неделе ожидаем его прибытия в Шештокай, хотя, как показал урок первого поезда, трудно прогнозировать, когда именно поезд окажется на месте разгрузки», — сказал BNS Дубаускас.
В четверг утром впервые в истории LTG из Украины в Литву в обход Белоруссии прибыл поезд с 50 контейнерами, в которых находится примерно 1 тыс. тонн грузов.
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