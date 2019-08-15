Технологические компании уходят из Китая

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HP Inc. Inventec Corp. заявила, что намерена вывести производство ноутбуков для рынка США из Китая в течение нескольких месяцев, присоединившись к большому исходу технологичных компаний из Поднебесной в условиях торговой войны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика, Inventec планирует перенести все производство ноутбуков для США в Тайвань в течение двух-трех месяцев.

Объявляя о переносе введения пошлин на китайские ноутбуки и другие технологические продукты до декабря, Дональд Трамп отметил сложность принятия таких долгосрочных производственных решений. При этом технологические компании явно не ждут скорого разрешения торгового противостояния. Тайваньские компании, производящие большую часть техники, всерьез пересматривают взаимоотношения с Поднебесной.

Повышение тарифов на товары китайского производства угрожает уничтожить их маржу и нарушить налаживавшуюся десятилетиями цепочку поставок. Microsoft, Amazon, Sony и Nintendo, как сообщается, являются одними из тех, кто в настоящее время оценивает перспективы ухода «с линии огня» в Юго-Восточную Азию и Индию.

Как сообщает Bloomberg News, Google Alphabet Inc. уже перенесла большую часть производства материнских плат, предназначенных для США, в Тайвань.

Новость о переносе производства Inventec, как отмечает Bloomberg, одна из самых драматичных, с тех пор как Трамп объявил о своем решении установить 10- процентные тарифы на импорт китайских товаров на сумму 300 млрд долларов. Изначально в список должны войти в том числе потребительские гаджеты от смартфонов до ноутбуков. Многие тайваньские компании, работающие с такими брендами, как Dell Technologies и Nintendo, сейчас разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, переносят отдельные сборочные операции или изучают альтернативные варианты.

При этом аналитики ожидают, что задержка тарифов мало повлияет на эти планы.

«Хотя это объявление, как кажется, предоставляет дополнительную (и благоприятную для рынка) информацию о том, как Белый дом подходит к торговой политике, мы не считаем, что оно означает существенное изменение в споре между США и Китаем, — отмечают аналитики Goldman Sachs. — Мы полагаем, что США и Китай вряд ли до выборов 2020 года достигнут долгосрочного соглашения, которое обеспечит определенность в отношении тарифных ставок на импорт из Китая».

Накануне генеральный директор Compal Electronics Inc. Мартин Вонг заявил, что его компания, конкурент Inventec, также перенесла производство некоторых линеек ноутбуков на Тайвань и рассматривает возможность увеличения инвестиций во Вьетнам в случае сохранения тарифных конфликтов.

Тогда же глава Quanta Computer Inc. Барри Лэм заявил журналистам, что его компания определенно перенесет свой бизнес в Юго-Восточную Азию, правда, не уточнив сроки.

Американские компании, давно привыкшие использовать Китай в качестве своей глобальной мастерской, стремятся диверсифицировать свое производство на фоне усиления торговой нестабильности. Пекин лишь усугубляет ситуацию, оказывая давление на иностранных производителей.

В итоге торговая война угрожает разрушить сложную глобальную цепочку поставок, в которую вовлечены многие страны помимо Китая и США. Многие компоненты, используемые для производства техники и гаджетов, не производятся в тех же США, несмотря на то что они там разрабатываются. Телефонный чип, разработанный Apple, может выйти с завода на Тайване, а затем быть упакованным (процесс, который подготавливает его к интеграции в схему) где-то еще перед отправкой в Китай для сборки в iPhone.

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