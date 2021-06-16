Торговая сеть «IKI»: ваши возможности для карьеры

Достойная оплата труда, комплекс социальных гарантий, доброжелательные отношения — все это смогут найти желающие трудоустроиться в крупнейшей торговой сети Литвы «IKI». «IKI» – это крупнейшее международное предприятие, принадлежащее компании немецкого капитала REWE GROUP. Стабильное, надежное, финансово устойчивое предприятие, которое, начав свою деятельность почти тридцать лет тому назад, сегодня владеет сетью из 230 магазинов розничной торговли по всей Литве, логистическими центрами, производственным цехом, пекарнями. В компании заняты 5800 человек, это четвертое крупное по числу работников предприятие в Литве, один из крупнейших работодателей в Литве.

Если не умеешь — научим

Бесперебойная работа магазинов зависит от слаженной работы логистического центра. В торговой сети «IKI» — это современные складские комплексы, необходимые для обеспечения магазинов товарами.

— В эти подразделения мы принимаем работников, даже не имеющих предварительного опыта работы, — отметила руководитель Службы коммуникации торговой сети «IKI» Вайда Будрене. — Это условие особенно привлекательно для молодежи. В подразделении созданы возможности для обучения. Инструктор обучит вас особенностям работы, условиям, ознакомит с требованиями по технике безопасности.

В компании хорошие карьерные возможности, ведь в ее деятельности есть различные подразделения. Можно, даже не меняя компании, сменить род деятельности. К примеру, получив стартовый опыт в логистическом центре, затем работающие уходят в другие подразделения: маркетинговые, производственные, торговые. Предусмотрен гибкий график работы. Руководство, как правило, учитывает просьбы работников, составляя удобный для них график работы.

Зарплата труда зависит от производительности. Предусмотрена гибкая система надбавок, причем с учетом индивидуального вклада конкретного работника, отработанного времени.

Работающие получают бесплатное питание, обеспечивается подвоз работников из районов. Рядом с крупным логистическим центром в Вильнюсе находится остановка общественного транспорта.

Самые строгие требования предъявляются к вопросам безопасности на рабочем месте, в том числе это касается и рабочей одежды, защитной обуви. Причем экипировка работника проводится с учетом сезона.

Инвестиции в трудовые отношения

Особое внимание уделяется инвестициям в хорошую деловую атмосферу коллектива. Прежде всего это доброжелательные неформальные взаимоотношения в коллективе. Помимо обязательных социальных выплат предусмотрены различные дополнительные социальные гарантии. К примеру, сейчас это — дополнительная медицинская страховка в связи с пандемией. Регулярно проводятся проверки на Covid-19 на предприятии, вакцинация.

Сплочению коллектива, доброжелательной обстановке содействуют и совместное проведение досуга, летнее барбекю, новогодние, пасхальные празднования, детские праздники, причем с обязательными подарками. Словом, предусмотрены различные поощрения, премии за долголетнюю работу. Говорят, дорог не подарок, а внимание. Об этом помнят руководители компании, создавая благоприятную, комфортную обстановку в коллективе, понимая, что их забота о работниках в конечном итоге отразится на производительности труда, на результатах компании. Об этом говорили и сотрудники торговой сети «IKI» непосредственно на рабочих местах.

Логистический центр – современный терминал

Долголетний работник логистического центра торговой сети «IKI» Марьян Кухаревич

Логистический центр компании – высокотехнологичный комплекс, соответствующий всем необходимым требованиям складской инфраструктуры. Наш собеседник Марьян Кухаревич — комплектовщик товаров в логистическом центре, работает на автопогрузчике. В компании уже 14 лет. Отдал предпочтение этой компании, так как здесь, по его словам, достойный заработок, хорошие социальные гарантии, доброжелательный коллектив.

В терминале предусмотрены условия как для труда, так и для отдыха работников, рассказала корреспонденту «ЛК» начальник смены в логистическим центре Юлия Царикаева. Ведется суммарный подсчет времени работы, исходя из которого осуществляется начисление заработка. Учитывается и оплачивается дополнительное время работы. Строгие требования по технике безопасности. За каждым работником закреплен индивидуальный автопогрузчик.

Говоря о преимуществах работы в этой компании, Юлия особенно отметила возможности для повышения квалификации, карьерного роста. Так, она сама работала на различных участках, поэтому нюансы работы хорошо знает. В коллективе, получив профессиональную, дружескую помощь, как правило, быстро осваиваются и новые работники. По словам начальника смены, несколько свободных вакансий пока есть в этом современном логистическом центре.

Быть лучше конкурентов — таков девиз крупнейшей компании, торговой сети «IKI». Этого девиза придерживаются в компании не только по отношению к покупателям, но и к своим сотрудникам, предлагая заработок, условия работы лучше, чем у конкурентов.

Галина КУРБАНОВА