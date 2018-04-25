Торговые центры Ozas, CUP и Acropolis сокращают рабочее время

Связи с введением в Литве мер профилактики коронавируса торгово-развлекательные центры Ozas, CUP и Akropolis в Вильнюсе и других городах сокращают свое рабочее время.
С 14 марта по 27 марта магазины в Вильнюсском Акрополе будут открыты с 11 до 21 часа, в Клайпеде и Шяуляй с 11 до 20 часов. Maxima и Eurovaistinė будут открыты как обычно, а Эрмитаж будет открыт с 9:00 до 21:00 в Вильнюсе.
В торговом центре Акрополь временно закрыты Forum Cinemas и Akropolio Ledas . В вильнюсском Акрополе — место развлечений для детей Kakės Makė pasaulis, спорт-бар O’Learys. В Клайпеде и Шяуляй — детские комнаты и боулинг Apollo.
Все остальные магазины, кафе и рестораны, сервисные центры работают в соответствии с новым графиком работы торговых центров.
Maxima и Eurovaistinė в каунасском Акрополе будут открыты с 8 до 22 час. Кафе и рестораны с 11 утра до 9 вечера. Магазины и сервисные центры — с 11 до 20 час. Рабочее время может быть скорректировано по мере изменения обстоятельств. Кинотеатр „Forum Cinemas“, площадки „Kakės Makės pasaulis“ и „X pramogos“ в соответствии с национальными правилами не будут работать до 27 марта.
Ozas объявил, что с пятницы приостановил работу развлекательных центров. В торговом центре магазин Maxima, аптеки Apotheka и Benu будут открыты с 10 до 20 часов. Все остальные магазины, кафе и рестораны здесь будут работать в течение восьми часов — с 12 до 20 час. С 13 марта по 27 марта временно закрыты кинотеатр Multikino, спортивный клуб, развлекательная зона, балетная и танцевальная студии.
Вильнюсский торговый центр CUP объявил, что с 14 марта по 27 марта сократит часы работы магазинов, ресторанов и других предприятий общественного питания на два часа. CUP будет открыт в будние и выходные дни с 8 до 22 час. График работы магазина Maxima и аптеки Eurovaistinė с 8 до 20 час., кафе с 8 до 20 час., прочие магазины и услуги с 10 до 20 час., рестораны с 10 до 22 час.
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