Торговые центры Ozas, CUP и Acropolis сокращают рабочее время

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Связи с введением в Литве мер профилактики коронавируса торгово-развлекательные центры Ozas, CUP и Akropolis в Вильнюсе и других городах сокращают свое рабочее время.

С 14 марта по 27 марта магазины в Вильнюсском Акрополе будут открыты с 11 до 21 часа, в Клайпеде и Шяуляй с 11 до 20 часов. Maxima и Eurovaistinė будут открыты как обычно, а Эрмитаж будет открыт с 9:00 до 21:00 в Вильнюсе.

В торговом центре Акрополь временно закрыты Forum Cinemas и Akropolio Ledas . В вильнюсском Акрополе — место развлечений для детей Kakės Makė pasaulis, спорт-бар O’Learys. В Клайпеде и Шяуляй — детские комнаты и боулинг Apollo.

Все остальные магазины, кафе и рестораны, сервисные центры работают в соответствии с новым графиком работы торговых центров.