Трамп намерен ускорить возвращение на родину американских войск

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Администрация президента США Дональда Трампа намерена ускорить возвращение на родину американских военнослужащих, дислоцированных за рубежом. Об этом сообщил в среду информационный портал Axios, передает ТАСС.

По словам его источников, это связано с тем, что и. о. министра обороны США Кристофер Миллер назначил своим старшим советником отставного полковника Дугласа Макгрегора, который выступает за возвращение на родину американских войск, находящихся в Афганистане и Сирии.

Во время своей избирательной кампании в 2016 году Трамп обещал вернуть на родину американских военнослужащих, и сейчас, по данным портала, он разочарован медленными темпами вывода войск из Афганистана, в частности. Глава государства неоднократно заявлял своим советникам, что хочет, чтобы к концу года дислоцированные в этой центральноазиатской республике американские войска вернулись в США. Именно с этим, по данным портала, могли быть связаны недавние отставки в Пентагоне.

В понедельник Трамп отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности шефа Пентагона. Затем свои должности покинули замминистра обороны по вопросам разведки Джозеф Кернан и и. о. замминистра обороны по политическим делам Джеймс Андерсон.