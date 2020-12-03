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Спорт

Тренеры юношеских футбольных команд Литвы приглашаются в Международную онлайн академию

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы», присутствующая в 211 странах и регионах мира, приглашает тренеров юношеских футбольных команд Литвы пройти новый онлайн-курс Международной академии «Футбола для дружбы».

Международная академия «Футбола для дружбы» — это бесплатная образовательная онлайн-площадка, специально для которой разработаны модули практических занятий, направленных на повышение квалификации тренеров юношеских команд и футбольных секций со всего мира. Курс основан на успешном опыте работы с международными детскими командами в различных сезонах «Футбола для дружбы». Цель — помочь тренерам со всего мира стать авторитетным образцом подражания для своих команд, научить психологии тренировок и общения с детьми разных культур, рас, национальностей и физических способностей.

В общей сложности за период существования Международной академии «Футбола для дружбы» обучение в ней прошли свыше 4 тысяч тренеров. В разработке программы в разные периоды времени принимали участие руководители учебных процессов и тренеры Академии ФК «Барселона», эксперты гуманитарных программ ФИФА и УЕФА, представители РФС, национальной сборной Бразилии, ФК «Дели Динамос», ФК «Зенит», ФК «Шальке 04» и футбольных федераций со всего мира.

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Новый онлайн-курс размещен на сайте: https://footballforfriendship.com/coaches-academy/. Он содержит как теоретические материалы, так и практические задания, рекомендации по организации тренировочных процессов с поощрением принципов честной игры, справедливости, равенства, которые заложены в основу и самой программы «Футбол для дружбы». Курс опубликован и доступен бесплатно на 10 языках: английском, русском, немецком, испанском, французском, итальянском, турецком, китайском, арабском, хинди.

«Для наставника футбольной команды очень важно добиться доверия юных футболистов, доказать, что ты сам предан тем человеческим и спортивным ценностям, которые транслируешь им. Международная онлайн-академия «Футбола для дружбы» — уникальная образовательная платформа для тренеров всего мира: методология предусматривает не только обучение тренировочным процессам, но и главным принципам взаимодействия с юными спортсменами, объясняет – какие качества и ценности должны быть заложены в юного спортсмена, чтобы он мог вырасти во взрослого профессионала международного уровня. Я уверен, что работа Академии будет иметь огромный положительный эффект, как для тренеров, так и для их подопечных», — подчеркивает легендарный футболист сборной Бразилии и ФК Реал Мадрид, Глобальный посол программы «Футбол для дружбы» Роберто Карлос.

Отметим, что Международная академия «Футбола для дружбы» является частью новой цифровой платформы footballforfriendship.com, которая стала главным местом проведения всех мероприятий в текущем сезоне. Здесь же доступны онлайн-трансляции, материалы Международного детского пресс-центра, рейтинги игроков и турнирные таблицы онлайн-чемпионата по «Футболу для дружбы», расписание Международного форума и защит проектов в области развития детского футбола.

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников.

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая мировой рекорд за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.

В 2020 году «Футбол для дружбы» пройдет в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов и станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.

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