В ЕС обеспокоены ростом антисемитских настроений на фоне пандемии

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Страны Евросоюза выразили озабоченность ростом антисемитских настроений в Европе во время пандемии. Об этом гласит соответствующая декларация, сообщает Deutsche Welle в четверг, 3 декабря.

Накануне 27 государств-членов ЕС приняли декларацию, призванную подтвердить неприятие ими любых проявлений ненависти к евреям. В ней антисемитизм назван «атакой на европейские ценности».

«Участившиеся угрозы для евреев в Европе, включая возрождение теорий заговора, открытое выражение приверженности антисемитизму, особенно в связи с пандемией COVID-19, а также участившиеся случаи преступлений, совершаемых на почве антисемитизма, дают повод для беспокойства», — сказано в декларации.