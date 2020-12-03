В ЕС обеспокоены ростом антисемитских настроений на фоне пандемии

Страны Евросоюза выразили озабоченность ростом антисемитских настроений в Европе во время пандемии. Об этом гласит соответствующая декларация, сообщает Deutsche Welle в четверг, 3 декабря.
Накануне 27 государств-членов ЕС приняли декларацию, призванную подтвердить неприятие ими любых проявлений ненависти к евреям. В ней антисемитизм назван «атакой на европейские ценности».
«Участившиеся угрозы для евреев в Европе, включая возрождение теорий заговора, открытое выражение приверженности антисемитизму, особенно в связи с пандемией COVID-19, а также участившиеся случаи преступлений, совершаемых на почве антисемитизма, дают повод для беспокойства», — сказано в декларации.
В связи с этим страны-подписанты декларации потребовали ужесточить преследование за поступки, связанные с антисемитизмом.
«Обеспечение безопасности еврейских общин и институтов должно иметь приоритет в ЕС», — добавили в документе.
Отметим, что об усилении антисемитизма в Европе свидетельствуют результаты исследований, проведенных Европейским агентством по защите основных прав.korrespondent.net