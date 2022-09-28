Три государства ЕС призывают своих граждан покинуть Россию

В свою очередь болгарские дипломаты заявили об «усложняющейся обстановке» в РФ и призывают граждан выезжать из этой страны. А тех, кто решит остаться, просят «проявлять повышенную бдительность, избегать мест скопления людей, учитывать развитие ситуации».

Наконец, в МИД Польши напомнили полякам в РФ, что их страна признана Москвой как недружественна. Также на территории страны-агрессора невозможно пользоваться польскими банковскими картами, там распространены произвольные задержания, принудительный осмотр содержания мобильных телефонов.

Кроме того, отметили в Варшаве, обладателей двойного гражданства могут ограничить в выезде из России, а в случае закрытия границ или чрезвычайных ситуаций эвакуация поляков может оказаться невозможной из-за очень малого количества польского дипломатического персонала в РФ.