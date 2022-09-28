Три государства ЕС призывают своих граждан покинуть Россию

Министерства иностранных дел Эстонии, Польши и Болгарии распространили сообщения с призывом к своим гражданам покинуть территорию России.
Так, эстонское ведомство просит сограждан удержатся от поездок в РФ, а тех, кто там уже находится, — вернуться домой. На фоне мобилизации в России МИД напомнил, что Москва рассматривает обладателей двойного гражданства как своих.
В свою очередь болгарские дипломаты заявили об «усложняющейся обстановке» в РФ и призывают граждан выезжать из этой страны. А тех, кто решит остаться, просят «проявлять повышенную бдительность, избегать мест скопления людей, учитывать развитие ситуации».
Наконец, в МИД Польши напомнили полякам в РФ, что их страна признана Москвой как недружественна. Также на территории страны-агрессора невозможно пользоваться польскими банковскими картами, там распространены произвольные задержания, принудительный осмотр содержания мобильных телефонов.
Кроме того, отметили в Варшаве, обладателей двойного гражданства могут ограничить в выезде из России, а в случае закрытия границ или чрезвычайных ситуаций эвакуация поляков может оказаться невозможной из-за очень малого количества польского дипломатического персонала в РФ.korrespondent.net