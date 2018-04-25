Турбизнес терпит убытки

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В первом полугодии этого года выручка одного из крупнейших туроператоров Литвы – компании Novaturas составила 23,476 млн евро – на 71,8% меньше, чем в январе-июне прошлого года (83,26 млн евро), сообщает BNS.

В связи с тем, что коронакризис сильно ударил по туристическому сектору, компания понесла в первом полугодии 2,244 млн евро чистых убытков (в первом полугодии 2019 года компания заработала 437 тыс. евро чистой прибыли), сообщил Novaturas.

«По причине ограничений, вызванных пандемией, компания не осуществляла туристические поездки за границу – это негативно отразилось на финансовых результатах», – говорится в сообщении.

При этом, по данным компании, с крупнейшим кризисом в истории туризма она справляется эффективно: предприняты меры экономии, отказались от неприоритетных проектов, с другой стороны, компания стремилась сохранить максимальное число рабочих мест. В первой половине этого года затраты на деятельность сократились на 57,2% и составили 3,6 млн евро, тогда как за тот же период прошлого года они достигали 8,5 млн евро.

Адаптируясь к ситуации, группа Novaturas в первом полугодии этого года предложила жителям Балтийских стран альтернативы местного туризма – услуги заселения на курортах, а в Литве – и познавательные поездки.

Информация «ЛК», BNS