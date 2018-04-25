Турция объявила о прекращении военной операции в Сирии

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В Министерстве обороны Турции заявили, что в связи с завершением выведения курдских формирований из «безопасной зоны» в данный момент нет необходимости в еще одной военной операции в Сирии, сообщает Reuters.

«На этом этапе нет необходимости начинать еще одну операцию за пределами нынешнего района операции», – говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что военное наступление Турции в Сирии, начавшееся 9 октября, фактически прекращено.

9 октября Турция начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов, которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.

17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня на севере Сирии. Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским Отрядам народной самообороны покинуть район проведения операции, после чего Анкара завершит ее.

Власти Турции заявили, что не будут продлевать режим прекращения огня в рамках военной операции Источник мира на севере Сирии.