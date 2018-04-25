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Туристов заставят заплатить за вылет с курортов Египта

Фото pixabay.com

Египет подтвердил планы по повышению размера сбора на вылет, сообщает «Вестник АТОР». Новшество коснется не только Каира, но и всех других аэропортов страны, и вступит в силу уже в ближайшие дни.

ПОВЫШЕННЫЙ НАЛОГ ЗАПЛАТЯТ И ПАССАЖИРЫ ЧАРТЕРОВ

Власти Египта сдержали обещание по повышению с нового зимнего сезона для пассажиров международных и внутренних рейсов тарифов «налога на вылет», о котором мы сообщали ранее.

Согласно информации министерства гражданской авиации АРЕ, с 15 ноября 2019 года все путешественники, вылетающие за рубеж на регулярных и чартерных рейсах из аэропортов Египта, будут платить вместо 20 долларов США налога на вылет уже 25 долларов США. Прежде сбор в таком размере платили только те, кто вылетал из аэропорта Каира. Теперь в налогообложении все воздушные гавани Египта уравнены.

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С 4 до 5 долларов увеличится сумма сбора и для тех, кто вылетает на внутренних рейсах, например, из Каира в Шарм-эль-Шейх или Хургаду.

Как и прежде, налог на вылет будет приплюсован к стоимости авиабилета. Никаких исключений, связанных с возрастом пассажиров, не будет. Таким образом, семья из трех человек, покидая Египет, заплатит в казну этого арабского государства 75 долларов налога на вылет.

А если к этой сумме присовокупить еще и уплату визового сбора при въезде в Хургаду (при въезде в Шарм-эль-Шейх бесплатно ставится «синайский штамп»), то только за визовые и летные «поборы» такие туристы заплатят 150 долларов  на троих.

ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЯСНИЛИ «РАЗВИТИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Повышение налога на вылет в Египте объясняют необходимостью «сбора средств на развитие авиаинфраструктуры» и «повышение мер безопасности в аэропортах».

При этом авиавласти Египта пока умалчивают, будет ли вместе с повышением налога на вылет введен анонсированный ранее специальный налог на авиабезопасность: на эти цели с каждого путешественника предполагалось брать по 2 доллара, а с тех, кто вылетает из аэропорта Шарм-Эль-Шейха, уже 4 доллара.

В августе заработал новый терминал аэропорта в Хургаде, в ноябре текущего года началась тестовая эксплуатация реконструированного терминала в Шарм-Эль-Шейхе. По прогнозам авиавластей Египта, международный трафик в аэропорты страны этой зимой вырастет на 20%.

024.by

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