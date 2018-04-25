Туристов заставят заплатить за вылет с курортов Египта

С 4 до 5 долларов увеличится сумма сбора и для тех, кто вылетает на внутренних рейсах, например, из Каира в Шарм-эль-Шейх или Хургаду.

Как и прежде, налог на вылет будет приплюсован к стоимости авиабилета. Никаких исключений, связанных с возрастом пассажиров, не будет. Таким образом, семья из трех человек, покидая Египет, заплатит в казну этого арабского государства 75 долларов налога на вылет.

А если к этой сумме присовокупить еще и уплату визового сбора при въезде в Хургаду (при въезде в Шарм-эль-Шейх бесплатно ставится «синайский штамп»), то только за визовые и летные «поборы» такие туристы заплатят 150 долларов на троих.

ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЯСНИЛИ «РАЗВИТИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Повышение налога на вылет в Египте объясняют необходимостью «сбора средств на развитие авиаинфраструктуры» и «повышение мер безопасности в аэропортах».

При этом авиавласти Египта пока умалчивают, будет ли вместе с повышением налога на вылет введен анонсированный ранее специальный налог на авиабезопасность: на эти цели с каждого путешественника предполагалось брать по 2 доллара, а с тех, кто вылетает из аэропорта Шарм-Эль-Шейха, уже 4 доллара.

В августе заработал новый терминал аэропорта в Хургаде, в ноябре текущего года началась тестовая эксплуатация реконструированного терминала в Шарм-Эль-Шейхе. По прогнозам авиавластей Египта, международный трафик в аэропорты страны этой зимой вырастет на 20%.