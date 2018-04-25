Тысячи ученых из 153 стран заявили об угрозе изменения климата

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Больше 11 тысяч ученых подписали заявление о том, что климатическая ситуация стала критической, и назвали шесть необходимых шагов, чтобы попытаться избежать катастрофических последствий.

Заявление об угрозе чрезвычайной климатической ситуации подписали 11 258 ученых из 153 стран. Декларация была опубликована в научном журнале BioScience в среду, 6 ноября.

«Ученые несут моральное обязательство четко предупреждать человечество о любой катастрофической угрозе и говорить об этом. На основании этого мы вместе с более 11 000 подписантами со всего мира ясно и недвусмысленно заявляем, что эта планета столкнулась с чрезвычайной климатической ситуацией», — пишут Уильям Дж. Риппл и Кристофер Вулф из Департамента лесных экосистем и общества в Университете штата Орегон.

В декларации, под которой подписались климатологи, биологи, экологи и другие специалисты, изложены шесть шагов, которые должны быть приняты во внимание правительствами и организациями, чтобы уменьшить наихудшие последствия изменения климата: