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У берегов Маврикия произошел разлив нефти. Острову грозит экологическая катастрофа

Фото pixabay.com

Остров Маврикий в Индийском океане столкнулся с экологическим кризисом после того, как в июле началась утечка нефти с балкера, севшего на мель на юго-восточном побережье. В первые дни утечки были небольшими, но в настоящее время нефть активно выливается в океан. В стране объявлено чрезвычайное положение, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на nat-geo.ru.

«Мы впервые столкнулись с катастрофой такого рода, и мы недостаточно подготовлены, чтобы справиться с этой проблемой», — Судхир Маудху, министр рыболовства Маврикия.

Власти сообщили, что все попытки стабилизировать судно и нейтрализовать разлив нефти завершились неудачей из-за штормов в океане. Экологи опасаются, что корабль может развалиться, что вызовет еще большую утечку и нанесет потенциально катастрофический ущерб береговой линии острова.

«Министерство было проинформировано о том, что на судне MV Wakashio есть брешь и есть утечка нефти. Просим людей, включая владельцев лодок и рыбаков, не выходить на пляж и в лагуны Голубого залива, Пуэнт-д’Эсни и Махебурга», — министерство окружающей среды Маврикия.

Авианосец японской компании, плавающий под флагом Панамы, сел на мель 25 июля, а его экипаж был благополучно эвакуирован. По данным местной прессы, у корабля не было полезной нагрузки, но на борту находилось 200 тонн дизельного и 3800 тонн флотского топлива. Судно было построено в 2007 году, его длина составляет 300 метров, а грузоподъемность — 203 000 тонн.

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