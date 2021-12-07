У санкций США к Беларуси «есть специфика» — И. Шимоните

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Санкции США в отношении Беларуси «имеют специфику», поэтому пока не ясно, как они будут реализованы в Литве, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

Об этом она сообщила после вступления в силу американских санкций в отношении «Беларуськалия», одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, экспортирующего продукцию через Клайпедский порт. Эти санкции были утверждены в августе.

«У санкций США есть некоторые особенности, потому что, в отличие от санкций Европейского Союза (ЕС), которые являются привычными для нас, которые согласуются ведомствами ЕС и санкционируют компанию, а не продукт (как в случае США – BNS ), и есть такие юридические нюансы, которые необходимо сначала полностью прояснить», — заявила И. Шимоните журналистам в Сейме во вторник.