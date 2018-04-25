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TOP,Общество,Политика

Удостоена награды Польши

Фото Dalia Grybauskaitė/ facebook.com

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте удостоена награды «Рыцарь свободы», которую ей вручат на ежегодном форуме безопасности в Варшаве. Эта почетная награда присуждена Грибаускайте за ее вклад в обеспечение безопасности Литвы, других стран Балтии и Польши, а также за твердую позицию по отношению к инвазии России на Украину.

Польский «Фонд Казимира Пулаского» с 2006 года вручает эту награду международным деятелям, представляющим такие ценности, как свобода, справедливость и демократия. Лауреаты этой награды получают копию меча генерала Казимира Пулаского.

Эту награду уже получили бывший премьер-министр Дании и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, бывший президент Ирландии и Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и другие известные политики.

10 лет назад эту награду получил экс-президент Литвы Валдас Адамкус и экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Информация «ЛК», BNS                     

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