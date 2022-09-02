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Удовицкий просит разрешения купить у «Беларуськалия» 30% акций BKT

завод Беларуськалий
kali.by

Игорь Удовицкий, крупнейший акционер ограниченного западными санкциями Терминала насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas, BKT), который до февраля этого года грузил удобрения «Беларуськалия» в Клайпедском порту, просит разрешения на покупку 30% находящихся в управлении «Беларуськалия» акций BKT и получение единоличного контроля над предприятием, сообщил в пятницу Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба). 

«Концентрация осуществляется путем приобретения 30% акций BKT Удовицким (в общей сложности с имеющимися акциями — 100%) и получения единоличного контроля над последней компанией», — говорится на сайте СК.

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30% акций BKТ принадлежит «Беларуськалию», 65% — Удовицкому косвенно и еще 5% — ему же напрямую.

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