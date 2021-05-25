Уехать белорусам мешает режим, а не ограничения на полеты — советник президента

«В этом проблема, а не в физическом действии. Существует также автомобильный транспорт, которым можно уехать, если это возможно, если человеку разрешают выехать», – добавила она.

Так она комментировала появившиеся в публичном пространстве опасения по поводу того, что применяемые ограничения на полеты могут подействовать не только на минский режим, но и на рядовых белорусов.

Лидеры ЕС в понедельник призвали Совет руководителей ЕС принять необходимые меры для того, чтобы запретить рейсы белорусских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС, закрыть им доступ к аэропортам ЕС, а также ЕС призвало авиакомпании ЕС избегать воздушного пространство Беларуси.

Избегать воздушного пространства этой страны еще раньше решили такие компании как Air France, Finnair, Lufthansa и другие, также к ограничениям рейсов, обслуживаемых через Беларусь, прибегли Литва, Украина, Соединенное Королевство запретило государственной белорусской авиакомпании «БелАвиа» проводить рейсы в Великобританию.

В свою очередь, «БелАвиа» отозвала рейсы в Литву – до 26 июня, а во Францию и Соединенное Королевство – до 30 октября.