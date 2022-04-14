Угрозы РФ о размещении ядерного оружия –»холостой выстрел в воздух», считает Науседа

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Запугивания России ядерным оружием в Балтийском регионе в случае вступления Швеции или Финляндии в НАТО является «холостым выстрелом», заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Я не знаю, можно ли заново дислоцировать то, что уже по сути дислоцировано (…) В Калининградской области дислоцировано ядерное оружие. Не стратегическое, но развернуто, а здесь такое запугивание — это холостой выстрел в воздух», — заявил глава государства журналистам в четверг.

Он также подчеркнул, что Россия не будет решать судьбы других государств.

«Они сами решат, хотят ли они вступить в НАТО — будь то Швеция, Финляндия или Украина. Это будет делом их собственного решения, и Альянс НАТО рассмотрит такие заявки и примет решения», — сказал Науседа.

Бывший президент России и заместитель главы Совета национальной безопасности Дмитрий Медведев предупредили в четверг, что Россия разместит ядерное оружие вблизи стран Балтии и Скандинавии, если Финляндия или Швеция решат вступить в НАТО.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в четверг, что обсуждения размещения ядерного оружия в Калининграде со стороны России «кажутся довольно странными», потому что «оно всегда находилось в Калининградской области».

Военные действия Москвы в Украине спровоцировали резкий сдвиг во взглядах финского и шведского общества и политиков на многолетнюю политику неприсоединения.

На этой неделе Финляндия заявила, что через несколько недель решит, подавать ли заявку на вступление в НАТО. Швеция также обсуждает членство в Североатлантическом альянсе.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено