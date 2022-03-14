Украина и РФ взяли техническую паузу в переговорах

Фото: twitter.com/Podolyak_M

Сегодняшний раунд переговоров проходил в режиме видеоконференции. Они продолжатся завтра.

Украина и Россия взяли техническую паузу в переговорах о прекращении войны, сообщил в понедельник, 14 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, пауза — до завтрашнего дня. Он пояснил, что она нужна «для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются…»

Отметим, сегодняшний раунд переговоров проходил в режиме видеоконференции.