Украина продлит карантин минимум до 30 апреля

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Правительство Украины намерено продлить карантин в стране как минимум до 30 апреля. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что, скорее всего, это не окончательная дата завершения карантина. «Карантин мы будем продлевать до 30 апреля. Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится. Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с послаблениями. Возможно, он будет адаптивным и в зависимости от того, как будут развиваться штаммы вируса. Не нужно иметь никаких иллюзий, мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом», — заявил Денис Шмыгаль.

Министр добавил, что правительство страны рассчитывает на победу над COVID-19 уже в этом году. Показатели апреля дадут понять, как двигаться в борьбе с инфекцией в дальнейшем.