Украина просит исключить Россию из состава МВФ и Всемирного банка

Украина обратилась к странам G7 с просьбой прекратить членство России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Соответствующее обращение подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Обращение адресовано к США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии в связи с тем, что РФ и Беларусь «нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну».

«Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война. Поэтому МВФ предоставляет странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат», – написал Шмыгаль.