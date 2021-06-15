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Украина вошла в зеленую карантинную зону по критериям ЕС

Фото kyivcity

Украина вошла в зеленую зону по уровню распространения коронавируса в соответствии с критериями, принятыми в ЕС. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании в офисе президента Украины, передает ТАСС.

«Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского союза Украина также вошла в зеленую зону. Есть показатель — 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии в 75 случаев на 100 тысяч человек», — приводит слова Шмыгаля пресс-служба офиса президента. Согласно сообщению офиса, «показатели заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в стране достигли самых низких значений за последний год».

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Глава украинского правительства в ходе совещания также рассказал, что более 1,47 млн граждан получили первую дозу вакцины, а более 238 тысяч — две дозы. По словам премьер-министра, Украина на сегодня получила 4,85 млн доз вакцин.

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