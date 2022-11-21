Украинская разведка: российские спецслужбы готовят провокацию на АЭС в Беларуси

Nuotrauka BFL/Vygintas Skaraitis

В ближайшее время российские спецслужбы готовятся провести ряд терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных «инцидентов» – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности, гродненской и брестской областей. Одна из главных целей – белорусская атомная электростанция «Островок», сообщили в ГУР Украины.

По данным Главного управления разведки, разработкой и реализацией “проекта” занимаются российские спецслужбы. Беларусь же просто поставили в известность.