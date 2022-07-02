Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия

При этом Шефернакер отметил, что некоторым категориям беженцев выплаты будут продлены — в частности, людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам и многодетным семьям.

«Мы выплачиваем огромные социальную помощь — от 300 злотых для каждого до 500 злотых на каждого ребенка и других лиц, нуждающихся в социальных выплатах. Также мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать других быть активными», — подчеркнул Шефернакер.

Он добавил, что четыре месяца полной защиты – это достаточное время для адаптации в стране.