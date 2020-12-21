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Умные технологии – лекарство от одиночества

Жизнь в ситуации социальной изоляции во время пандемии еще больше обострила ценность встреч с дорогими нам людьми. Пользователи Интернета выбирают различные устройства для чата и видеозвонки, чтобы уменьшить дефицит общения. Однако некоторые представители старшего поколения все еще недостаточно используют потенциал этих технологий.

Трудоустроили не только телефоны

Опрос жителей, проведенный компанией «Spinter tyrimai», после объявления первого карантина в Литве показал, что 44% людей преодолевают проблему социальной дистанции, используя именно Интернет, смартфоны, компьютеры или планшеты. Итак, помимо обычных телефонных звонков при общении люди выбирали как приложения для чата, так и видеозвонки.

По словам Бируте Станявичене, информационного эксперта ассоциации «Langas į ateitį» («Окно в будущее»), распределение по возрастным группам среди участников опроса не сильно различается — таким образом, пожилые люди стали активнее пользоваться цифровыми технологиями.

Однако респонденты от 56 лет и старше предпочитают совершать аудиозвонки —  этот метод указали почти 60% опрошенных. В то же время, по мнению психологов, при желании пообщаться лучше воспользоваться видеозвонком, который, как правило, более живой и создает ощущение непосредственной близости.

Не использовали, потому что не умеют?

Опрос также показал, что каждому седьмому респонденту не помогли никакие технологии или он не использовал их. Такой ответ чаще давали пожилые, малообеспеченные, а также жители сельской местности. По словам представителя ассоциации «Окно в будущее», умные технологии не помогли этим людям преодолеть социальную дистанцию ​​во время карантина, вероятно, потому, что они просто не знали, как ими пользоваться.

«Мы можем сократить цифровой разрыв, о чем свидетельствует опрос, только путем обучения. Тем более что пожилых людей зачастую просто нужно немного подбодрить и научить пользоваться умными устройствами, которыми уже сегодня многие сеньоры обладают», — сказала Б. Станявичене.

Поэтому одна из важнейших целей проекта «Подключенная Литва» состоит в том, чтобы как можно больше жителей страны приобрели цифровые навыки, необходимые в повседневной жизни. С этой целью проводятся бесплатные тренинги цифровой грамотности на литовском, русском и польском языках. Проект включает в себя 11 различных программ, содержание которых идеально подходит для людей любого возраста. Ни один участник не остался без помощи и ответов на возникающие вопросы. Темы дистанционного обучения опубликованы на сайте www.prisijungusi.lt. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться здесь и дождаться новостей о начале виртуальных уроков.

О проекте «Подключенная Литва» (www.prisijungusi.lt)

Цель проекта – поощрять жителей Литвы приобретать необходимые навыки для эффективного, всестороннего, безопасного и ответственного пользования Интернетом, активно вовлекать в эту деятельность местные сообщества.

Осуществление проекта проводится Комитетом по развитию информационного общества совместно с партнерами: ассоциацией «Langas į ateitį» («Окно в будущее»), Службой регулирования связи Литовской Республики, Национальной библиотекой им. Мартинаса Мажвидаса, Министерством внутренних дел Литвы.

Проект финансируется на средства Европейского фонда регионального развития и из государственного бюджета Литовской Республики.

Продвинутым участникам предлагается зарегистрироваться на курсы цифровой грамотности по тел. +370 620 20 961, mokymai@vipt.lt, регистрационную форму можно заполнить онлайн на сайте prisijungusi.lt.

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