Влияние пандемии на доходы

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Правительство на минувшей неделе представило предложения, связанные с помощью работодателям, а также некоторым категориям служащих и безработных, сообщает BNS. Представленные правительством предложения будут вынесены на голосование в Сейме.

Помощь работодателям и работникам

Правительство на минувшей неделе приняло решение продлить выплату пособия в размере 200 евро при поиске работы, однако теперь его получат не все, кто ищет работу. Поправки к Закону о занятости предусматривают предоставление этой выплаты только тем жителям страны, которые работали до объявления экстремальной ситуации или карантина и были уволены во время них, а также если они работали в компаниях, деятельность которых была ограничена. Выплаты получат и самозанятые люди, которые не могут продолжать свою деятельность, сообщает BNS.

Выплаты по поиску работы предлагается не предоставлять студентам, учащимся профессиональных учебных заведений, которые зарегистрировались в Службе занятости только с целью получения этого пособия.

По словам министра соцзащиты и труда, ранее пособие по поиску работы могли получить 266 тысяч безработных, однако после корректировки принципа его назначения пособие станет доступным примерно для 30 тысяч человек.

Размер пособия будет составлять 33% от минимальной зарплаты (607 евро «на бумаге»), т.е. 200 евро. Если в следующем году размер минимальной зарплаты вырастет до 642 евро, пособие по поиску работы составит 212 евро.

Кроме того, работодателям, сохраняющим рабочие места во время простоя, со следующего года планируется возмещать полную (100%) заработную плату сотрудников. Максимальная субсидия будет составлять до двух минимальных месячных зарплат.

Работодатели, получившие субсидию, должны будут сохранить не менее 50 процентов рабочих мест в течение как минимум трех месяцев после окончания выплаты субсидии.

По данным Министерства соцзащиты, на выплаты за простои в течение шести месяцев планируется потратить до 180 млн евро. Поправки к Закону о занятости еще должен принять Сейм.

Минималка увеличится

На минувшей неделе члены Трехстороннего совета, в который входят представители правительства Литвы, работодателей и профсоюзов, не изменили своих позиций по поводу повышения минимальной месячной зарплаты (ММЗ) в следующем году: профсоюзы продолжали утверждать, что она должна вырасти, а работодатели — что следует подождать стабилизации положения в стране. Между тем представитель Министерства соцзащиты и труда считает, что нынешние показатели позволяют увеличить ММЗ, поэтому в следующем году она вырастет.

Трехсторонний совет договорился, что соотношение ММЗ и средней заработной платы не должно быть менее 45% и более 50%.

Заведующая отделом трудового права Министерства соцзащиты и труда Вита Балюкявичене отметила, что октябрьское постановление правительства будет соблюдаться и ММЗ в следующем году вырастет с 607 до 642 евро, поскольку экономические показатели этому благоприятствуют.

В начале минувшей недели Министерство финансов сообщило, что уровень безработицы в 2021 году составит 8,2%, а средняя зарплата брутто составит 1475,9 евро, или на 4,1% больше, чем в этом году.

При этом глава Конфедерации промышленников Литвы Ричардас Сартатавичюс сказал, что преждевременно повышать ММЗ по причине пандемии и неопределенной экономической ситуации. Он предложил отложить рассмотрение вопроса ММЗ хотя бы до первого квартала следующего года.

Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас также считает, что пока следует воздержаться от повышения минимальной месячной зарплаты (ММЗ). Он аргументирует свое мнение неопределенностью ситуации и в мире, и в Литве.

Пенсии вырастут на 9%

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене сказала, что бюджет Фонда социального страхования (Sodra) будет сбалансированным, а пенсии будут увеличены, как и предусмотрено, на 9%, сообщает BNS.

«Бюджет Фонда соцстрахования будет сбалансированным, а пенсии будут увеличены настолько, насколько предусмотрено, будут деньги на индексацию, выплаты по болезни тем, кто будет вынужден брать листок о нетрудоспособности, чтобы позаботиться о детях, которые учатся удаленно», – сказала М. Навицкене BNS после встречи с премьером Ингридой Шимоните и директором фонда Sodra Юлитой Варанаускене.

Сейм уже решил, что в 2021 году пенсии должны быть увеличены в целом на 9,1%, или в среднем на 34 евро — до 411 евро. Индексация автоматически повысит пенсии на 7,17%, или в среднем на 27 евро, а еще на 1,91% – дополнительно по предложению президента Гитанаса Науседы.

По словам М. Навицкене, пока предполагается, что в 2021 году не придется прибегать к резервным средствам Фонда соцстрахования, а дополнительное финансирование на выплаты родителям по уходу за детьми планируется выделить из госбюджета.

Глава Фонда соцстрахования Ю. Варанаускене сказала, что во время первой волны коронавируса на выплаты по болезни было потрачено почти 120 млн. евро, столько же потребуется и в следующем году.

Индексация государственных пенсий

Сейм Литвы постановил начать индексацию государственных пенсий офицеров и солдат, судей, потерпевших лиц, пенсий первой и второй степеней и ученых со следующего года, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.

Поправки вносятся в Закон о государственных пенсиях и в Закон об определении справочных показателей для пособий по социальной помощи и об определении базовой суммы штрафов и пени. Изменения вступят в силу с января 2021 года.

Предусматривается, что каждый год государственные пенсии будут индексироваться в соответствии с коэффициентом индексации, рассчитанным в прошлом году. Если рассчитанный коэффициент индексации равен единице или отрицателен, то индексация не производится. В этом случае государственные пенсии будут выплачиваться по ставкам, действовавшим в декабре прошлого года.

Коэффициент индексации и базовая величина государственных пенсий, которая индексируется в соответствии с коэффициентом, должны быть одобрены Законом об утверждении финансовых показателей государственного бюджета и муниципальных бюджетов Литвы на соответствующий год.

Пособие детям

Правительство Литвы приняло решение изменить коэффициент универсального пособия на ребенка, чтобы оно в следующем году увеличилось на 10 евро — до 70 евро, сообщает BNS. Премьер Ингрида Шимоните подчеркнула, что правительство будет выполнять это обязательство, на него заложены средства в бюджете.

В Законе о выплатах на детей предусмотрено, что с января следующего года детские пособия увеличатся с 60 до 70 евро, пособия людям с недугами, на детей из многодетных и нуждающихся семей — с 100 до 111 евро. Подсчеты Министерства социальной защиты и труда показывают, что «детские» выплаты в следующем году потребуют дополнительно 63 млн евро.

Информация «ЛК», BNS