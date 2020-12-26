Храмы Литвы останавливают службы с прихожанами

Vilniaus Šv. Dvasios cerkvė/ Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

С 16 декабря до 3 января в храмах Литвы останавливаются публичные службы, однако они по-прежнему будут открыты единичным верующим, сообщила Конференция епископов Литвы.

«В эти дни особенно важно наше единство, солидарность и уважение друг к другу. С учетом серьезности сложившейся у нас ситуации и ограничений, объявленных властями страны, мы решили с 16 декабря до 3 января остановить публичные службы в храмах», – говорится в сообщении.

Епископы призывают верующих следить за службами в интернете, по радио, телевидению.

Храмы по-прежнему остаются открытыми (не во время служб), верующие в них смогут молиться в частном порядке, исповедоваться и по договоренности со священником принимать причастие.

«Священники будут дежурить в храмах и принимать верующих. Проведение похорон и прочих обрядов будет проходить лишь в кругу самых близких членов семьи», – говорится в сообщении.

Православная Церковь в Литве принимает аналогичные меры. Богослужения будут совершаться без прихожан в храме за закрытыми дверями (некоторые храмы транслируют богослужения на своих сайтах или на страницах в Фейсбуке). Вне времени богослужения храмы будут открыты ежедневно в обычном режиме для частной молитвы и подачи поминовений. Причастие и исповедь будут совершаться индивидуально.

Конечно, просмотр трансляции не заменяет личного присутствия на богослужении, но помогает помнить о том, что сейчас происходит в храме. В такой ситуации особенно важна домашняя молитва.

И еще. Позвоните в свой приход! На каждом свечном ящике указан номер телефона храма, по которому вам ответят в рабочее время храма.

Контакты православных храмов Вильнюса

Успенский Кафедральный собор (Пречистенский) – тел. +370 5 215 37 47; +370 656 57038.

Храм в честь Перенесения мощей Святителя Николая Чудотворца – тел. +370 5 261 85 59, +370 610 48895.

Храм во имя Святой мученицы Параскевы Пятницы (богослужения на литовском языке) – тел. +370 675 83373.

Храм во имя Святого равноапостольного царя Константина и преподобного Михаила Малеина – тел. +370 5 212 17 90; +370 650 64599.

Храм в честь Иконы Божией Матери «Знамение» – тел. +370 5 275 13 75; +37067669138.

Храм во имя Преподобной Евфросинии Полоцкой – тел. +370 5 261 36 18; +370 656 47071.

Храм в честь Архангела Михаила – тел. +370 5 275 10 41; +370 600 41267.

Храм в честь Св. блг. кн. Александра Невского (на территории Женского монастыря Св. Марии Магдалины) – тел. +370 656 47 045.

Храм в честь первоверховных апостолов Петра и Павла – тел. +370 648 94755; +370 655 48333.

Храм в честь Святой великомученицы Екатерины – тел. +370 655 11 341.

Информация «ЛК»