Управление многоквартирным домом

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Вильнюсское городское самоуправление подало в суд по поводу злоупотреблений со стороны жилищных администраторов, сообщает пресс-служба мэрии.

На не выполняющие своих обязательств компании мэрия накладывает штраф, однако это не помогает.

Чиновники обратились в Вильнюсский городской районный суд с просьбой сообщить в прокуратуру о возможных преступных действиях, совершенных компанией Mano Būstas NPC. Самоуправление добивается, чтобы прокуратура возбудила досудебное расследование деятельности компании на основании судебного решения и выяснила, нет ли признаков самоуправства или иных преступных деяний.

«В столице остро стоит вопрос о злоупотреблении служебным положением со стороны жилищных администраторов. Жильцам выставляются непонятные счета за неоказанные или оказанные необоснованно услуги, их не информируют о проводимых работах, а в случае принятия решения о смене компании, управляющей жилым помещением, искусственно приостанавливается процесс передачи дома новому управляющему. Муниципалитет по закону штрафует такие компании, но это не меняет ситуации. Мы уже обращались в прокуратуру по таким ситуациям, но пострадавшими являются жители, а не муниципалитет, поэтому без обращения самих жителей досудебное расследование не инициируется. Принимая это во внимание, мы решили пойти другим путем — просить суд сообщить прокуратуре о преступном деянии на основании уже расследованных или находящихся на рассмотрении дел», — заявил вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Так, Вильнюсский городской районный суд рассматривает дело по поводу многоквартирного дома на улице Эрфурто. Недовольные оказанными им услугами жители этого дома в прошлом году решили сменить управляющую компанию ЗАО Mano Būstas NPC.

В июле прошлого года жильцы многоквартирного дома избрали уполномоченное лицо и заключили договор о совместной деятельности с другой жилищной компанией. В сентябре администрация Вильнюсского городского самоуправления обязала Mano Būstas NPC передать уполномоченному участниками договора о совместной деятельности лицу имущество многоквартирного дома по месту его нахождения, накопленные собственниками помещений денежные средства и все необходимые документы.

Когда компания отказалась передать управление домом, мэрия составила протокол в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и наложила на руководителя компании штраф в 3550 евро. Однако ЗАО Mano Būstas NPC, как заявили в самоуправлении, продолжает нарушать законодательство. Компания обратилась в Вильнюсский городской районный суд с ходатайством о приостановлении действия приказа директора администрации Вильнюсского городского самоуправления, но суд не удовлетворил его. В настоящее время компания обжалует решение.

«Похоже, что эта компания уже давно не заботится о своей репутации, и такое поведение, несмотря на наложенные штрафы, окупается для компании. Следовательно, действующие правила недостаточно строги. В ближайшее время мэрия инициирует внесение изменений в законы и подзаконные акты», — заявил В.Бенкунскас.