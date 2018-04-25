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Naujienos

URM prašo dėl koronaviruso susilaikyti nuo kelionių į Tenerifės miestą

Nuotrauka pixabay.com

Lietuvos užsienio reikalų ministerija dėl naujojo koronaviruso grėsmės prašo susilaikyti nuo kelionių į pietinėje Tenerifės saloje Ispanijoje esantį Adechės miestą.

Pirmadienį pietinėje Tenerifės dalyje esančiame viešbutyje „H10 Costa Adeje Palace“ buvo aktyvuotas koronaviruso protokolas ir paskelbtas karantinas.

„Mūsų tautiečių prašoma artimiausiu metu susilaikyti nuo vykimo į pietinėje Tenerifės salos dalyje esantį Adechės miestą ir jo apylinkes“, – antradienį skelbia ministerija.

Lietuvos ambasada Madride šiuo metu aiškinasi, ar viešbutyje yra apsistojusių lietuvių.

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Visame pasaulyje, naujausiais duomenimis, iš viso patvirtinta jau daugiau nei 80 tūkst. kiniško koronaviruso atvejų, taip pat registruota ir 2,7 tūkst. mirčių.

Ispanijoje, Tenerifės viešbutyje, dėl koronavirusu užsikrėtusio vyro paskelbtas karantinas – izoliuoti maždaug tūkstantis žmonių.

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