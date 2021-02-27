Уровень безработицы в Великобритании стал самым высоким за последние 5 лет

По данным Управления национальной статистики Великобритании (ONS), безработица в стране выросла до 5,1%, что является самым высоким показателем за последние пять лет, сообщает ВВС.

В настоящее время в Великобритании оплачиваемую работу имеют на 726 тыс. человек меньше, чем до начала пандемии. Из них 425 тыс. моложе 25 лет. Именно на молодежь пало основное бремя безработицы в период пандемии, отмечают специалисты.