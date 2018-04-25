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Транспорт,Экология и климат

Уровень загрязнения воздуха в городах

Фото BFL/Редаса Вилимаса

В крупных городах Литвы начали замерять уровень загрязнения воздуха, к которому приводят выхлопные газы автомобилей.  

В рамках Европейской недели движения, которая началась 16 сентября, специалисты в области охраны природы и Служба полиции Литвы вели замеры в столице, Каунасе, Клайпеде, Панявежисе, Шяуляй и Алитусе. Во время этих проверок автомобили проверяли на количество выбрасываемого ими оксида углерода, а также на количество выбрасываемого дыма. Напомню, что транспорт является одним из основных факторов загрязнения воздуха в Литве, и наиболее актуальна эта проблема для больших городов. По данным Всемирной организации здоровья, это приводит к развитию онкологических и других тяжёлых заболеваний.

Самый высокий уровень загрязнения воздуха зафиксирован в Центральной и Восточной Европе, а самой «нечистой» страной является Болгария, где ежегодно сотни людей умирают из-за токсичного воздуха. Об этом свидетельствуют данные Европейского агентства по окружающей среде (EEA). Второе место после Болгарии занимает Польша. По оценкам экспертов, в этой стране из-за низкого качества воздуха ежегодно умирают 45 тыс. человек. Во Всемирной организации здоровья (ВОЗ) подсчитали, что 33 польских города входят в число наиболее загрязненных городов Европы.

Польский эколог Анджей Гула рассказал, что жители Кракова шутят, будто смог можно попробовать на вкус. Ношение масок и проверка уровня загрязнения воздуха для многих поляков стало обыденностью. Основной причиной загрязнения воздуха экологи считают неправильное отопление домов и квартир, неэкологически чистый транспорт и устаревшие промышленные объекты, которые образовывают мелкодисперсные частицы — микроскопическую пыль. Она оседает в легких человека и вызывает проблемы с органами дыхания и кровообращением.

Единственной страной в Европе, где уровень загрязнения воздуха очень низкий, является Норвегия. В этой стране люди могут дышать чистым воздухом благодаря программе поощрения экологического транспорта.

В качестве решения этой проблемы специалисты рекомендуют выбирать автомобили, которые не загрязняют окружающую среду так сильно, а также автомобили, которые используют газ, биотопливо или электричество в качестве топлива. А лучше вообще пересесть на велосипеды.

Между тем Евросоюз вводит собственный комплекс мер по очистке воздуха, который значительно сократит его загрязнение в 2030 году. Если члены ЕС будут придерживаться этого плана, число преждевременных смертей из-за грязного воздуха может сократиться наполовину к 2030 году, заявили в Еврокомиссии.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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