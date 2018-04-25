Усиливается безопасность литовских военных в Ираке

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В связи с повышением напряженности по причине убийства иранского генерала в Ираке, усиливается обеспечение безопасности литовских военных в этой стране, утверждает Министерство обороны.

В данный моменте в учебной миссии НАТО и в коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ) участвуют 15 литовских военных.

Представители Министерства обороны отметили BNS, что Оборонный штаб литовской армии поддерживает постоянную связь с литовскими военными и с руководством международных миссий.

«С учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности и меняющейся позиции иракского руководства, командующие международными военными силами прибегли к мерам по обеспечению безопасности военных: усилена охрана баз, ограничено движение военных, остановлена обучающая деятельность», – сообщила BNS представитель Министерства обороны по связям с общественностью Аста Галдикайте.