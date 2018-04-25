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Усиливается безопасность литовских военных в Ираке

  • Nuotrauka BFL

В связи с повышением напряженности по причине убийства иранского генерала в Ираке, усиливается обеспечение безопасности литовских военных в этой стране, утверждает Министерство обороны.  

В данный моменте в учебной миссии НАТО и в коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ) участвуют 15 литовских военных.  

Представители Министерства обороны отметили BNS, что Оборонный штаб литовской армии поддерживает постоянную связь с литовскими военными и с руководством международных миссий.  

«С учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности и меняющейся позиции иракского руководства, командующие международными военными силами прибегли к мерам по обеспечению безопасности военных: усилена охрана баз, ограничено движение военных, остановлена обучающая деятельность», – сообщила BNS представитель Министерства обороны по связям с общественностью Аста Галдикайте. 

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По ее словам, «в ближайшие дни должно быть принято решение по будущему международных сил в Ираке». В Понедельник ситуацию в Ираке рассмотрит Северо-атлантический совет в Брюсселе. 

Возглавляемая НАТО международная операция в Ираке проводится с 2004 года, она призвана обучить силы безопасности этой страны. Два литовских военных служат в штабе операции в Багдаде, четверо служат в аэропорту Таджи. Согласно предоставленному мандату литовские военные не участвуют в боевых действиях. 

Литва участвует в возглавляемой США операции в Ираке «Врожденная решимость» с 2017 года, постоянно направляя шесть военных инструкторов, которые готовят местные силы безопасности.

Литовские военные служат в составе датского военного контингента в северо-западном иракском городе Рамадже. 

В минувшую пятницу во время атаки американского беспилотника под аэропортом Багдада погибли командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Иран, Касем Сулеймани и заместитель командующего военизированной сети «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Муханди. 

Иран обещал отомстить за эту операцию, а иракский парламент потребовал вывести иностранных военных. 

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