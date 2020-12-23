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Условное разрешение. Почему ЕС тянет с вакцинацией

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

В Великобритании и США вакцинация населения от коронавируса идет полным ходом, а Евросоюз только сейчас одобрил применение вакцины. Из-за этого европейцы задаются вопросом, почему для этого потребовалось так много времени. 

Другой подход к вакцине

В начале декабря иммунизацию населения от коронавирусной инфекции начали Британия, Соединенные Штаты, Канада и Россия. Евросоюз только 21 декабря впервые одобрил разрешение на использование вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Специалисты Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA) тщательно изучили препарат и пришли к выводу, что он эффективен и безопасен, рассказали в Еврокомиссии, главном органе ЕС. 

Вакцина BNT162b2 будет доступной во всех странах ЕС в одно и то же время на одних и тех же условиях. Поставки первых партий препарата начнутся 23 декабря, а сама вакцинация стартует 27-29 декабря.

Препарат вводится двумя дозами с промежутком в три недели. И, судя по результатам исследований, вакцина действительно безопасна.

Накануне СМИ со ссылкой на внутреннюю документацию ЕС сообщали, что Брюссель закупит 300 миллионов вакцины Pfizer и отдаст чуть больше 15 евро за штуку. В таком случае всего содружество потратит около 4,5 миллиарда евро.

Большая часть стоимости, как говорят эксперты, пойдет на обеспечение необходимых условий транспортировки — вакцина должна постоянно храниться при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию. Ее эффективность оценивается в 95 процентов.

Кроме компаний Pfizer/BioNTech, Евросоюз заключили контракты еще с пятью производителями, среди них — AstraZeneca, Moderna и Sanofi и GSK. Однако эти вакцины пока не были одобрены европейским регулятором по лекарственным препаратам.

Китай, к слову, также начал кампанию вакцинации. 19 декабря Национальная комиссия здравоохранения объявила о проведении двухэтапной вакцинации: этой зимой для наиболее уязвимых групп, и весной для населения в целом.

По данным ряда СМИ, к лунному Новому году, 12 февраля 2021 года, Китай запланировал вакцинировать 50 миллионов человек, имеющих приоритетное право.

К этому времени уже были вакцинированы более миллиона человек «из группы высокого риска» — сотрудники здравоохранения, таможни, транспорта или сферы питания — и все те, кому приходится уезжать за границу для учебы или работы.

Такая поспешность вызывает вопросы у экспертов, потому что китайские лаборатории Sinovac, Sinopharm и CanSino не опубликовали никакой научной информации об эффективности своих препаратов со времени второй фазы испытаний, а прошло уже более шести месяцев, и власти Китая до сих пор официально их не утвердили.

Издание DW объясняет, что Евросоюз решил выдавать не экстренное, как другие страны, а так называемое условное разрешение на использование вакцин по ускоренной процедуре. За этими техническими терминами скрываются совершенно разные подходы.

Процедура условной регистрации требует больше времени из-за тщательных проверок. Она предусматривает анализ большего количества данных клинических исследований и более строгий контроль за процессом производства вакцины.

Кроме того, в этом случае ответственность за качество препарата и его возможные побочные эффекты несет производитель, а разрешение на применение вакцины выдается на более длительный срок.

В случае экстренной регистрации вакцины производитель освобождается от ответственности за ее эффективность и возможные побочные эффекты. Ответственность за это перекладывается на государство, одобрившее препарат.

korrespondent.net

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