Установка мемориальной доски Й.Норейке повредит имиджу Литвы — Ф.Куклянски

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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Памятная доска, вывешенная по инициативе неправительственных организаций в четверг в Вильнюсе, повредит имиджу Литвы, считает глава еврейской общины Литвы.

«Я не сомневаюсь, что сегодняшние события повредят имиджу страны. Только в сентябре Литву посетит делегация высокого уровня из Соединённых Штатов, чтобы отметить День геноцида евреев в Литве. Неужели мы собираемся с этой доской встретить Год Гаона и Год истории евреев в Литве?», — вопрошает в распространённом в четверг вечером заявлении председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски.

«Это акт произвола толпы. Это демонстрирует слабость организаторов этой кампании, вывешивания доски, их отношение к закону и его соблюдению», — говорит Куклянски.

По её словам, организаторы кампании взяли на себя инициативу идти силовым путём, навязывая свои взгляды как единственно правильные.

Ф.Куклянски выразила надежду, что руководители государства оценят факт установки новой памятной доски и примут соответствующие меры.

«Я также хотела бы напомнить, что мои родственники были заключены как раз в Шяуляйском гетто и не вернулись из него. В связи с этим я хотела бы процитировать известного писателя Шолом-Алейхема, чьим именем названа школа в Вильнюсе. Он начинает одну из своих работ словами: «Как хорошо, что я сирота…» Я тоже хочу сказать: «Как хорошо, что я сирота, и мои родители не видят, как возвеличивают человека, который всю их обрёк на Шяуляйское гетто», — говорится в заявлении.

В четверг вечером в Вильнюсе на здании библиотеки им. Врублевских Литовской академии наукой в присутствии нескольких сот людей была установлена памятная доска в честь противоречиво оцениваемого офицера Й.Норейки-Генерала Ветра.

Более двух десятилетий существовавшая на стене библиотеки мемориальная доска была снята в конце июля решением мэра столицы Ремигиюса Шимашюса. Он сказал, что решил сделать это, потому что Й.Норейка утвердил решения нацистской администрации о создании гетто для евреев и о конфискации их имущества.

По данным Центра исследований геноцида и сопротивления населения Литвы, Й.Норейка в свою бытность начальником Шяуляйского уезда во время Второй мировой войны подписал распоряжения о создании еврейского гетто и управлении еврейской собственностью. Однако в феврале 1943 года он был арестован гестапо и провёл более двух лет в концентрационном лагере Штутхоф. После захвата Штутхофа Норейка был мобилизован в Красную армию и служил в звании рядового.

В ноябре 1945 года он вернулся в Вильнюс, работал юрисконсультом в Академии наук, начал искать контакты с антисоветским подпольем, а в начале 1946 года вместе со своими единомышленниками учредил Национальный совет Литвы. В марте того же года Норейка и другие были арестованы и в ноябре приговорены к смертной казни. Приговор Й.Норейке был приведён в исполнение в феврале 1947 г.

В 1997 году Й.Норейка — Генерал Ветра посмертно был награждён Орденом Креста Витиса I степени.

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