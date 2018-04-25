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Устойчивое развитие экономики

Фото pixabay.com

Экономики стран Балтии справились с коронакризисом лучше других стран ЕС, однако страны должны сконцентрироваться на дальнейших инвестициях, чтобы устойчивость экономики не была кратковременной, считает старший экономист латвийского отделения банка Swedbank Лива Зоргенфрея. Об этом информирует BNS.

«Снижение ВВП в первом полугодии в странах Балтии было меньше, чем в других странах Европы, особенно по сравнению с югом Европы. Наши правительства реагировали очень быстро, и  локдаун не был очень строгим», — заявила на экономическом форуме банка Swedbank Л. Зоргенфрея.

Однако экономические показатели за первые два квартала текущего года в Балтийских странах не были одинаковыми — например, частные хозяйства в Латвии пострадали больше, чем в Литве или Эстонии.

«Это удивляет, ведь ограничения были практически одинаковые, все пострадали из-за кризиса, однако статистика разнится. Что касается Литвы, то приближаются выборы, это может быть причиной, почему правительство страны готово тратить деньги и поддерживать экономику», — сказала латвийский экономист.

Она также отметила, что правительства в мире, и в частности в странах Балтии, играют все более значительную роль в экономике и ее стимулировании, поэтому позитивно, что государственный долг Литвы, Латвии и Эстонии гораздо ниже, чем в других регионах Европы.

Л. Зоргенфрея подчеркнула, что очень важно, чтобы страны верно использовали займы и средства из Фонда восстановления экономики ЕС, направив их на цифровизацию экономики и привлечение новых инвестиций.

«Бизнес-среда всех трех стран оценивается неплохо, что полезно для дальнейших инвестиций. Нам не хватает эффективности правительств, а ведь их действия являются важным фактором в росте государства», — сказала экономист.

По данным Евростата, ВВП Литвы за квартал снизился на 5,5%, ВВП Латвии – на 6,5%, Эстонии – на 5,6%. Экономика ЕС за год упала на 13,9%, экономика еврозоны – на 14,7%.

Лива Зоргенфрея, старший экономист латвийского отделения банка Swedbank

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