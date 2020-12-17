Утвержден бюджет Евросоюза до 2027 года

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Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС на сессии в Брюсселе в среду, 16 декабря.

Проект бюджета на 2021-2027 года, согласованный с Советом ЕС 10 ноября, утвердили 548 голосами «за», 81 — «против», а 66 евродепутатов воздержались.

Европарламент добился в результате переговоров дополнительно 15 млрд евро на 10 ключевых программ ЕС, в том числе по научным исследованиям, здравоохранению, «зеленой экономике» и цифровому переходу.

Бюджет Евросоюза на этот период утвержден в размере 1,074 трлн евро.

Напомним, что ЕC выделяет 500 млн евро на COVID-вакцины для бедных стран. Вакцины будут закупать и доставлять ЮНИСЕФ и Панамериканская организация здравоохранения от имени COVAX.

Также сообщалось, что ЕС решил сократить углеродные выбросы в половину до 2030 года. Ранее страны ЕС договорились снизить выбросы парниковых газов на 40%, но теперь отметку подняли.