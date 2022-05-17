Утверждена стратегия подготовки к гражданскому сопротивлению: оборона – не только оружием

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Сейм Литвы во вторник утвердил стратегию подготовки граждан страны к гражданскому сопротивлению: документом подчеркивается, что оборона государства понимается не только как оборона оружием.

За стратегию проголосовали 114 членов Сейма и один воздержался.

Документ предусматривает, что гражданское сопротивление является частью важнейшего принципа обороны Литвы — всеобщей обороны.

Согласно документу, всеобщность обороны означает, что государственная оборона понимается не только как оборона оружием, и потому это ответственность не только литовской армии, но и всех граждан.

«Каждый гражданин, независимо от возраста и места жительства, все гражданские государственные и муниципальные учреждения и органы, хозяйствующие субъекты, общество, общественные объединения и организации должны быть настроены на сопротивление агрессии и оккупации», — говорится в документе.

Стратегия направлена ​​на развитие стойкости, гражданской воли и навыков для обеспечения готовности и участия граждан в реагировании на угрозы национальной безопасности и в сопротивлении агрессии и оккупации.

Литовскому союзу стрелков отводится исключительная роль в гражданском сопротивлении, указывается, что он готовит и организует движение сопротивления в условиях оккупации.

Гражданское воспитание должно быть включено в систему формального и неформального образования, а подготовка по вопросам национальной безопасности и обороны должна быть обязательной в начальном и среднем образовании. Согласно документу, для этого обучения следует обеспечить надлежащую подготовку педагогов, повысить их компетентность, а также решить проблему нехватки педагогов за счет привлечения бывших военных и должностных лиц.

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