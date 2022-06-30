Увеличение сил США на востоке НАТО обеспечит дальнейшую ротацию в Литве – представители

В настоящее время в Литве размещен американский батальон, усиленный после российского вторжения в Украину.

Как сказала Вормут, в настоящее время ведутся переговоры о дополнительных силах.

«Мы надеемся в ближайшие месяцы согласовать детали того, как это усиление будет выглядеть», — сказала Вормут журналистам в Минобороны.

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

«Однако несомненно ясно, что это будет продолжение присутствия США в Литве», — добавила она.

По словам одного представителя Министерства обороны Литвы, который говорил на условиях анонимности, Соединенные Штаты сейчас просят Литву взвесить возможности принять еще один американский батальон на основе ротации.

Вормут сказала, что дополнительные силы будут аналогичны тем, которые в настоящее время развернуты в Литве, но другие подразделения могут быть переброшены в страну по мере необходимости.

«Поскольку ситуация со временем меняется, мы всегда следим за ситуацией на местах и ​​при необходимости вносим изменения», — заявила министр Сухопутных войск США.

«Вы — прифронтовые государства, (…) и мы хотим обеспечить, чтобы у вас было сильное американское присутствие здесь», — сказала она.

По словам вице-министра обороны Маргириса Абукявичюса, дополнительные силы США в Центральной и Восточной Европе окажут «непосредственное влияние и на безопасность стран Балтии».

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

«Это очень важный месседж для нас», — сказал он.

«Эти политические обязательства и месседжи позволяют нам быть уверенными в том, что присутствие сил США в Литве продолжится. Это очень важно с точки зрения сдерживания», — сказал вице-министр.

«Со своей стороны мы сделаем все, чтобы эти силы чувствовали себя в Литве хорошо, чтобы улучшить поддержку принимающей стороны – как инфраструктуру, связанную с размещением, так и инфраструктуру, связанную с обучением», – добавил Абукявичюс.

Силы США будут по-прежнему размещаться в странах Балтии и в других местах на восточном фланге НАТО по так называемому принципу heel to toe («носок-пятка»). Это означает, что когда отбывает одна ротация военных, на ее место практически без перерыва приходит другая.

По словам Вормут, такой характер присутствия военных достаточен для очень эффективного сдерживания.

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