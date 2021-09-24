Ухудшаются коммерческие отношения с Китаем

Некоторые работающие с Китаем литовские предприятия сообщают, что после ухудшения отношений между Вильнюсом и Пекином их партнеры в Китае не продлевают старые или не заключают новые договоры, утверждает Министерство иностранных дел (МИД).
Как сообщает министерство, опрос литовских предприятий показал, что связи с Китаем есть у предприятий, работающих в сферах высоких технологий, переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания, переработки древесины, текстильного производства и логистики.
«Чаще всего предприятия сообщают, что нынешние партнеры в Китае не продлевают старые или не заключают новые договоры. Поэтому министерство предпринимает действия с целью помочь предприятиям найти новые рынки экспорта и импорта и решить другие проблемы, обусловленные незаконными и необъявленными действиями Китая против литовского бизнеса, которые до сих публично отрицаются», – говорится в представленном BNS комментарии министерства.
Согласно комментарию, в сотрудничестве с партнерами, прежде всего в США и Европейском союзе (ЕС), нужно создать такие инструменты, чтобы автократические режимы не могли использовать меры экономического давления в политических целях.
Вновь образовавшаяся в парламенте фракция демократов «Во имя Литвы» сообщила, что вице-министр иностранных дел Эгидиюс Мейлунас на встрече с ее членами сказал, что министерство получило просьбы восьми литовских предприятий помочь им в связи с ухудшением коммерческих отношений с Китаем.
Глава Литовской конфедерации промышленников Ричардас Сартатавичюс говорит, что зерноперерабатывающие предприятия уже сталкиваются с проблемами поставок сырья из Китая, подобные проблемы встают и перед деревообрабатывающими предприятиями.
«В зерновом секторе есть проблема поставок сырья, его продажи в Китай в 2020 году достигали примерно 70 млн евро, 90% покупаемой литовскими предприятиями продукции из Китая составляет сырье для производства кормов. Из-за этого могут возникнуть проблемы», – сказал BNS Р. Сартатавичюс.
«Древесина тоже пробуксовывает, там китайцы отказываются покупать нашу продукцию и вообще наши товары убирают с полок», – сказал он.
По словам главы конфедерации, угрозы видит и молокоперерабатывающая промышленность. Ее продажи в Китай в прошлом году составили около 6,5 млн евро. Предприятия по переработке мяса тоже опасаются перебоев, поскольку только согласование сертификатов в эту страну занимает несколько лет. Продажи этого сектора в Китай в прошлом году достигали 2 млн евро.
И все же Р. Сартатавичюс подчеркивает, что самые большие проблемы сейчас возникают с поставками сырья.
«Китай является едва ли не единственным производителем некоторых видов сырья, начиная с металлоизделий, оборудования, которого в Литву импортируется много, заканчивая микрокомпонентами, чипами», – сказал он.
Между тем президент Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) Видмантас Янулявичюс заявил, что компаний, торгующих с Китаем и испытывающих трудности, около двадцати.
В. Янулявичюс сообщил порталу 15min.lt, что это средние и более крупные компании, которых он не назвал.
«Для некоторых компаний снизили лимиты – для тех, кто пользовался агентством экспортного кредитования. Удлинились цепочки поставок, и иногда – преднамеренно или нет – грузы движутся в Литву на 20 дней больше, чем в находящиеся рядом Латвию и Эстонию», – комментировал В. Янулявичюс.
По мнению президента КПЛ, восьми компаниям, которые обратились в МИД, можно найти альтернативных поставщиков. По данным 15min.lt, некоторые компании в связи с ситуацией в Китае сотрудничают с Министерством экономики и инноваций.
МИД обещает поднять эти вопросы во время Стратегической дискуссии по Китаю саммита ЕС, который состоится 5 октября.
Прямая речь
Меры противостояния
На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудил экономические и политические меры, с помощью которых страны Запада могли бы отреагировать на давление Китая на Литву по поводу углубления связей с Тайванем.
Глава литовской дипломатии утверждает, что США полностью поддерживают позицию Вильнюса в споре с Пекином.
«Мы обсудили различные возможные меры, которые помогли бы не только Литве, но и другим государствам, которые могут столкнуться с аналогичным давлением со стороны авторитарных режимов», – сказал министр в телефонном интервью BNS из Вашингтона.
«Мы обсудили экономические, финансовые, политические меры и опыт, поскольку Литва создает собственный опыт, выдерживая давление. У США же в этом гораздо больше опыта», – добавил он.
Он заявил, что получил от А. Блинкена гарантии поддержки позиции Литвы.
«Позицию Литвы поддерживают на 100 процентов, было сказано, что мы являемся голосом свободы и демократии в мире, а там, где Литве трудно, другие государства должны помочь», – сказал министр.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ