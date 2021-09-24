Ухудшаются коммерческие отношения с Китаем

Согласно комментарию, в сотрудничестве с партнерами, прежде всего в США и Европейском союзе (ЕС), нужно создать такие инструменты, чтобы автократические режимы не могли использовать меры экономического давления в политических целях.

Вновь образовавшаяся в парламенте фракция демократов «Во имя Литвы» сообщила, что вице-министр иностранных дел Эгидиюс Мейлунас на встрече с ее членами сказал, что министерство получило просьбы восьми литовских предприятий помочь им в связи с ухудшением коммерческих отношений с Китаем.

Глава Литовской конфедерации промышленников Ричардас Сартатавичюс говорит, что зерноперерабатывающие предприятия уже сталкиваются с проблемами поставок сырья из Китая, подобные проблемы встают и перед деревообрабатывающими предприятиями.

«В зерновом секторе есть проблема поставок сырья, его продажи в Китай в 2020 году достигали примерно 70 млн евро, 90% покупаемой литовскими предприятиями продукции из Китая составляет сырье для производства кормов. Из-за этого могут возникнуть проблемы», – сказал BNS Р. Сартатавичюс.

«Древесина тоже пробуксовывает, там китайцы отказываются покупать нашу продукцию и вообще наши товары убирают с полок», – сказал он.

По словам главы конфедерации, угрозы видит и молокоперерабатывающая промышленность. Ее продажи в Китай в прошлом году составили около 6,5 млн евро. Предприятия по переработке мяса тоже опасаются перебоев, поскольку только согласование сертификатов в эту страну занимает несколько лет. Продажи этого сектора в Китай в прошлом году достигали 2 млн евро.

И все же Р. Сартатавичюс подчеркивает, что самые большие проблемы сейчас возникают с поставками сырья.

«Китай является едва ли не единственным производителем некоторых видов сырья, начиная с металлоизделий, оборудования, которого в Литву импортируется много, заканчивая микрокомпонентами, чипами», – сказал он.

Между тем президент Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) Видмантас Янулявичюс заявил, что компаний, торгующих с Китаем и испытывающих трудности, около двадцати.

В. Янулявичюс сообщил порталу 15min.lt, что это средние и более крупные компании, которых он не назвал.

«Для некоторых компаний снизили лимиты – для тех, кто пользовался агентством экспортного кредитования. Удлинились цепочки поставок, и иногда – преднамеренно или нет – грузы движутся в Литву на 20 дней больше, чем в находящиеся рядом Латвию и Эстонию», – комментировал В. Янулявичюс.

По мнению президента КПЛ, восьми компаниям, которые обратились в МИД, можно найти альтернативных поставщиков. По данным 15min.lt, некоторые компании в связи с ситуацией в Китае сотрудничают с Министерством экономики и инноваций.

МИД обещает поднять эти вопросы во время Стратегической дискуссии по Китаю саммита ЕС, который состоится 5 октября.

Прямая речь

Меры противостояния

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудил экономические и политические меры, с помощью которых страны Запада могли бы отреагировать на давление Китая на Литву по поводу углубления связей с Тайванем.

Глава литовской дипломатии утверждает, что США полностью поддерживают позицию Вильнюса в споре с Пекином.

«Мы обсудили различные возможные меры, которые помогли бы не только Литве, но и другим государствам, которые могут столкнуться с аналогичным давлением со стороны авторитарных режимов», – сказал министр в телефонном интервью BNS из Вашингтона.

«Мы обсудили экономические, финансовые, политические меры и опыт, поскольку Литва создает собственный опыт, выдерживая давление. У США же в этом гораздо больше опыта», – добавил он.

Он заявил, что получил от А. Блинкена гарантии поддержки позиции Литвы.

«Позицию Литвы поддерживают на 100 процентов, было сказано, что мы являемся голосом свободы и демократии в мире, а там, где Литве трудно, другие государства должны помочь», – сказал министр.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ