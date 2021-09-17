Вильнюс отказывается от белорусской соли

Один из поставщиков, практически всегда выигрывающий конкурсы на публичные закупки вследствие предлагаемой им низкой цены – Закрытое акционерное общество Lit Salt Trade, поставляет техническую соль для посыпки автомобильных дорог, приобретаемую у государственного предприятия ОАО «Беларуськалий».

Согласно положениям Закона о публичных закупках, Вильнюсское городское самоуправление не имеет правового основания для отклонения предложения Акционерного общества Lit Salt Trade. Договор с поставщиком действителен до октября 2022 г.

Согласно подсчётам, до момента прекращения договора будет куплено ещё приблизительно 20 тыс. тонн технической соли, стоимость которой составит около 1,6 млн. евро.

«Мы просим Правительство как можно скорее, максимум в течение 2 недель, на основании изложенных в Регламенте Совета ЕС 2021/1030 причин и допущений, ввести санкции национального масштаба в отношении всей продукции государственного предприятия ОАО «Беларуськалий», Республика Беларусь, импортируемой из данной страны, так как в сложившейся на текущий момент политической ситуации совершенно неприемлемо поддерживать финансово белорусский режим. Вероятно, с подобной проблемой столкнулся и крупнейший в стране покупатель соли для посыпки автомобильных дорог – Общество Kelių priežiūra (рус. Обслуживание автомобильных дорог), а также другие самоуправления», – сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

Администрация самоуправления ещё 12 августа 2021 г. обращалась в Министерство иностранных дел и Департамент государственной безопасности с просьбой оценить, не противоречит ли национальной безопасности Литвы поставка продуктов с предприятия, имеющего связи с белорусским режимом.

В конце августа Департамент государственной безопасности информировал, что данный вопрос не относится к его компетенции, а министерство разъяснило, что запреты не действуют в отношении договоров, заключённых до 25 июня 2021 г., кроме того, упомянутые санкции не применяются в отношении продуктов хлорида натрия.

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