Ужесточаются условия изоляции для приезжающих из Бельгии, Нидерландов

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Обновлен список пораженных коронавирусом стран, по прибытии из которых применяются более жесткие условия изоляции — его пополнили Бельгия, Нидерланды, Босния и Герцеговина, Молдавия, Бермуды, Кюрасао. В списке не осталось Мальты, сообщает Министерство здравоохранения.

Приезжающие должны иметь сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда в Литву тест на COVID-19 (ПЦР или антигенный) тест с отрицательным ответом.

Как и на прошлой неделе, сохраняются те же требования для членов экипажей и команд.

Если у приезжающего нет теста, то он в течение 24 часов по прибытии должен обратиться на «Горячую линию» 1808 или в учреждение, которое делает анализы на COVID-19, и зарегистрироваться для проведения теста.



BNS