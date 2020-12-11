Ужесточили карантин

Также запрещено проводить личные праздники в публичных и частных пространствах, если в них участвуют более чем две семьи или два домашних хозяйства, они разрешаются в присутствии не более 10 человек.

Государственные и муниципальные ведомства переходят к удаленной работе и удаленному обслуживанию клиентов, за исключением случаев, когда соответствующие функции можно выполнить только по месту работы.

В торговых центрах будут больше ограничивать потоки посетителей, с тем чтобы обеспечивалось требование 15 кв. метров в более мелких торговых центрах или 30 кв. метров в крупных торговых центрах на одного посетителя, а вся торговая площадь больше 10000 кв. метров.

На автомобильных стоянках перед магазинами, торговыми центрами, рынками и прочими местами общественной торговли разрешается заполнять не более 20% всех мест для стоянки транспортных средств, за исключением работников и стоянок для инвалидов.

Во всех магазинах, торговых центрах, рынках и прочих местах общественной торговли и оказания услуг рекомендуется не проводить акций, распродаж, часов скидок, которые повышают потоки покупателей, увеличить количество работающих касс, чтобы в очереди стояло не более 5 человек, установить более длительное время работы, одновременно в магазине может находиться только один представитель семьи.

Глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене считает, что ограничения для торговцев очень строгие, но они будут соблюдаться.

«Прямые требования по торговой площади, которые уменьшают потоки в магазинах, находящихся в торговых центрах, увеличиваются в три раза. Это не какие-то новые требования, потому что ограничения по площади были и до сих пор, просто нужно будет пересмотреть цифры. Знакомое требование, но более жесткое», — сказала BNS Р. Вайнене.

Кроме того, запрещено предоставлять услуги заселения, аренды помещений, субаренды или пользования на правах доверия для частных мероприятий, праздников или прочих собраний.

Тем временем

Каникулы начнутся раньше

У учеников начальных классов со следующей недели начинаются каникулы, а старшеклассники со среды полностью перешли на удаленное обучение. Такое решение принял временный кабмин, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

Каникулы у учеников младших классов начнутся 14 декабря и продолжатся до 3 января следующего года.

Дошкольное и начальное обучение будет проходить очно, но услуги дошкольного обучения предлагается предоставлять родителям, у которых нет возможности работать удаленно.

Обучение в школах по основной и средней образовательной программам будет проходить удаленно, за исключением спецшкол и учеников, обучающихся в специальных классах общеобразовательных школ.

Неформальное просвещение детей осуществляется удаленным способом или останавливается, как и неформальное обучение взрослых, за исключением практических занятий по управлению воздушными, морскими и автодорожными транспортными средствами, а также сертификации уровня знаний иностранного языка при поступлении в высшие школы.

Информация «ЛК», BNS