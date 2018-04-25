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В 2019 году в Литве в пожарах погибли 70 человек

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TOP,Новости,Общество,Происшествия

В 2019 году в Литве в пожарах погибли 70 человек

  • Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

В 2019 году в Литве было зафиксировано 11509 пожаров. По сравнению с 2018 годом, их число сократилось на 2,9 проц. В результате пожаров погибли 70 человек (в 2018 г. – 86), к счастью, детей среди них не оказалось.

Следует отметить, что это наименьшее число погибших за последние 37 лет. Травмы получили 164 жителя (в 2018 г. – 174). Во время пожаров пожарным-спасателям удалось спасти 147 человек, в их числе – 11 детей. От огня удалось также защитить 902 здания, 127 транспортных средств, спасти 637 животных. 

2375 пожаров (20,6 проц.) локализованы в жилых помещениях, где погибли 55 человек. 27 человек погибли из-за неосторожного курения, 11 – из-за неосторожного обращения с огнем, 9 – из-за неполадок с электрическим оборудованием и электроинсталляцией, 7 – из-за сторонних источников возгорания, 4 – из-за нарушений требований использования и эксплуатации дымоходов, печей и каминов, по 2 человека погибли из-за неисправности электропроводки в автомобилях, а также вследствие нарушений эксплуатации оборудования, работающего на бензине и газе. По одному человеку – из-за умышленного поджога, из-за нарушения правил оборудования и эксплуатации электрических приборов, из-за неисправности печей, каминов и дымоходов и по другим причинам. 

Основные причины пожаров – сторонние источники огня (29,6 проц.), неосторожное обращение с огнем (18,1 проц.), нарушения требований использования и эксплуатации дымоходов, печей и каминов (9,3 проц.), сжигание травы и других отходов растениеводства (9 проц.), неисправность электрических приборов и электроинсталляции (6,7 проц.), неисправность электропроводки в автомобилях (5,6 проц.), неосторожное курение (2,5 проц.), выход из строя печей, дымоходов, каминов (2,5 проц.), самопроизвольное возгорание материалов (1,6 проц.). Также зарегистрировано 306 поджогов (7,2 проц.), причины 72 пожаров (0,6 проц.) еще расследуются.

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В этом году пожарные-спасатели извлекли 120 утопленников (56 из них – в летнее время), 41 человека им удалось спасти.   

news.tts.lt

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