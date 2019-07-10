В 2019 году холерой в Йемене заболели почти полмиллиона человек

Фото azertag.az

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В Йемене в этом году зарегистрировали 460 тысяч случаев заболевания холерой – на 80 тысяч больше, чем за весь 2018 год. 200 тысяч заболевших – дети. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Новости ООН, об этом на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик.

705 человек в этом году скончались в результате заболевания холерой. Это почти в 10 раз больше, чем в прошлом году.

Дюжаррик отметил, что стремительному распространению инфекции способствовал целый ряд факторов.

«Недавние наводнения способствовали распространению холеры по всей стране. Ситуацию усугубили серьезные сбои в работе системы сбора и вывоза мусора и нехватка чистой воды для питья и полива сельскохозяйственных культур», – сказал пресс-секретарь.

ООН и ее партнеры поддерживают работу 1200 центров по лечению холеры в Йемене, однако на оказание медицинской помощи всем заболевшим не хватает средств.

Всего в охваченном конфликтом Йемене в гуманитарной помощи нуждаются более 20 миллионов человек. Для того, чтобы оказать им необходимую поддержку, требуется 4,2 миллиарда долларов. На сегодняшний день было выделено лишь 32 процента этой суммы.