В Армению из Литвы отправилась группа медиков для помощи в борьбе с COVID-19

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В пятницу с базы Военно-воздушных сил Литвы под Шяуляй в двухнедельную миссию в Армению отправились 11 литовских экспертов и медиков для помощи в борьбе с распространяющейся в этой стране коронавирусной инфекцией.

Группу возглавил советник Министерства здравоохранения Марюс Чюрлёнис, в нее также вошли военные, работающие в Центре управления экстремальными ситуациями, несколько врачей и медсестер.

«В Литве в данный момент ситуация лучше, поскольку есть возможность перевести дух, поэтому мы сформировали команду медиков, команду штабных работников, которые сегодня вылетают в Армению для того, чтобы практически помочь болеющим там пациентам, а также поделиться опытом, который мы получили в управлении кризисом, вызванным COVID-19», – сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига, провожавший миссию в пятницу утром на базе в Зокняй.

В Армению отправляются медики трех больниц Литвы – вильнюсской клиники «Сантарос», Каунасской клиники, Панявежской республиканской больницы. В группу также вошли военный медик и военный специалист по логистике.

Министр поблагодарил медиков-добровольцев.

«Это действительно рискованная вещь, мы прекрасно понимаем, что лететь в очаг, где болезнь все еще распространяется, рискованно и это профессиональный риск. (…) А работники штаба, это те, кто проблемы в штабе с утра до вечера, не считая часов с самого начала управления кризисом, у них есть вся информация о том, что мы делали, как поступала Литва», – сказал министр.

Он также сообщил, что Литва отправляет 30 тыс. тестов, медики везут и необходимое им оборудование, средства защиты.

Посол Армении в Литве Тигран Мктчан, в свою очередь, поблагодарил за предоставляемую помощь, акцентируя, что Литва стала первой страной, отозвавшейся на просьбу прислать врачей для помощи в борьбе с коронавирусом, поскольку ситуация в Армении все еще сложная.

«Это первый проект гуманитарной помощи такого типа в истории Литвы, он отвечает потребностям Армении и был реализован очень быстро. От возникновения идеи до конкретной реализации прошло не более двух недель. Реакция была очень быстрой и срочной», – отметила глава Департамента развивающего сотрудничества МИД Литвы Раса Кайрене.

По ее словам, финансово в этой миссии участвует и шведское правительство.

Медиков в Армению доставит самолет ВВС Литвы Spartan, оттуда в субботу он доставит 12 человек, желающих вернуться в Литву.

Как сообщила представитель главы МИД Линаса Линкявичюса по связям с общественностью Раса Якилайтене, в Литву будут репатриированы три семьи, постоянно проживающие в Армении, и один бизнесмен, временно оставшийся там из-за пандемии.