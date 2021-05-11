В арсенале ЕС еще есть неиспользованные средства для давления на Россию — Г. Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В арсенале Европейского союза (ЕС) еще есть неиспользованные средства для давления на Россию, чтобы она соблюдала демократические нормы, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

Он не сомневается, что Сообщество еще вернется к этим вопросам.

«В этом арсенале средств все еще есть средства, которые могут быть действенными и которые можно было бы применить. (…). Если смотреть в будущее, то я думаю, что мы точно не используем весь арсенал и мы вернемся к этим вопросам», — сказал Г. Науседа в интервью Центру исследований Восточной Европы.

По его словам, постоянный вызов — «найти компромисс между всеми государствами ЕС», поскольку по-прежнему отличается отношение к России у стран Балтии, Польши, Чехии, южных и восточных государств ЕС, хотя после сообщений Чехии об организованных российской военной разведкой взрывах «все понимают, с какой угрозой мы сталкиваемся».

И все же президент не сомневается, что применяемые сейчас Западом экономические санкции к России действуют.

«Да, санкции действуют. И здесь, поскольку российские власти, Кремль прекрасно понимают, что санкции действуют, они влияют на экономику России, то у них есть свобода выбора: вернуться к нормальному диалогу, нормальному поведению или уйти в изоляцию», — сказал он.

На его взгляд, первый путь «намного перспективнее и выгоднее абсолютно всем, включая и Россию».

«Но в силу определенных причин, потому, что эти «имперские» амбиции не покидают головы кремлевских руководителей, предпочтен второй путь. Хуже всего, что он представляет собой попытку внушить и обществу, что это и есть путь России — изолироваться, твердо защищать какие-то свои «имперские» ценности и трактовать внешний мир как врага, хотя этот внешний мир не демонстрирует совершенно никакой враждебности и предпринимает определенные меры против кремлевского режима только в том случае, когда есть за что это сделать», — полагает Г. Науседа.

Напряженность между Западом и Россией после аннексии Крыма и агрессии на Востоке Украины в 2015 году возросла в последнее время, после того, как Чехия объявила об организованных военной разведкой России ГРУ взрывах в 2014 году, а также из-за стягивания стотысячных вооруженных сил России к границе с Украиной, ареста критика Кремля Алексея Навального.