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В Австрии ввели штраф в тысячу евро за курение в барах и ресторанах

Фото из открытых источников

В Австрии с 1 ноября вступил в силу полный запрет на курение в заведениях общественного питания на всей территории страны.

Отмечается, что запрет распространяется также на кальяны и электронные сигареты, а за нарушение будут платить как сами курильщики, так и заведения.

Законодательное решение о запрете курения было принято Национальным советом (нижней палатой парламента) Австрии в июле. Таким образом, австрийские депутаты решили усилить защиту некурящих, отреагировав на соответствующую народную инициативу о запрете курения в барах и ресторанах, под которой подписались более 880 тысяч человек (почти 14% населения страны).

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Запрет не предусматривает переходного периода или каких-либо исключений. Отныне посетители заведений общественного питания должны покидать помещение и курить на открытом месте.

За нарушение предусмотрены штрафы. При первом нарушении курильщик может заплатить до 100 евро, при повторном – штраф может достигать 1000 евро. Наказание для владельцев заведений будет больше: в первый раз можно заплатить до 2 тысяч евро, при многократном нарушении сумма возрастает до 10 тысяч евро.

Кроме того, владельцы ночных развлекательных заведений могут столкнуться с другим видом штрафов: за нарушение общественного спокойствия в ночное время со стороны посетителей, которые, выходя на улицу покурить, будут вести себя шумно.

Пока жесткий контроль соблюдения запрета курения в заведениях питания планируется в Вене. Этим будут заниматься 14 из 80 сотрудников коммунальной службы рынка: до конца года планируется проверить около половины заведений.

Несколько кафе и баров в Австрии уже сообщили о своем закрытии из-за введенного тотального запрета на курение.

Владельцы ночных заведений пытались добиться в Конституционном суде исключения для себя относительно этого запрета, однако безуспешно – жалоба была отклонена две недели назад. Сейчас на рассмотрении в Конституционном суде еще остается жалоба от союза кальян-баров, которые требуют отменить в отношении себя запрет, поскольку в противном случае их бизнес не будет иметь экономической целесообразности.

Ранее в Австрии увеличили возраст, начиная с которого закон разрешает курить сигареты. В соответствии с новой нормой закона, курить разрешается лицам, которые достигли 18 лет. Нарушение будет караться штрафами – от 200 до 500 евро.

korrespondent.net
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