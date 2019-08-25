В Беларусь – без визы

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С 1 по 20 сентября в Беларусь можно приехать без виз! Для этого необходимо иметь билет на легендарную битву лучших атлетов из США и Европы, которая совсем скоро состоится в Минске!

В мировое сообщество легкой атлетики возвращается знаковое событие – матчевая встреча между командами Европы и США. В сентябре 2019 года 300 титулованных спортсменов планеты приедут в Минск, чтобы сразиться за престижные награды в традиционных дисциплинах Королевы спорта и смешанных эстафетах. В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы и 4 – от США).

Информация «ЛК»

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