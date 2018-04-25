В Беларусь из Литвы отправляется гуманитарная помощь для борьбы с COVID-19

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Во вторник из Литвы в Беларусь отправляется гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом, сообщил МИД.

За 50 тыс. евро у компании Bio Circle Balticum приобретено 16,8 тыс. литров дезинфицирующей жидкости, а у компании Interscalit – 8,4 тыс. одноразовых халатов.

Гуманитарную помощь Беларуси выделило правительство Литвы постановлением от 3 июня в ответ на международную просьбу соседней страны о гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19.

В Беларуси зарегистрировано более 63 тыс. заболеваний, 429 человек умерло.